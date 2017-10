The examples populate this alert with dummy content

MONÒLEGS D'ALCOIANÍA El país Alcoi ¿Cómo sería la ciudad del Deportivo Alcoyano convertida en una nación? La respuesta la aporta el monólogo de Julián Coloma escrito por Toni Santonja sábado, 21 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Monòlegs de l'alcoiania (20/10/2017) Julian Coloma repite en el escenario del Teatro Principal con Monòlegs de l'Alcoianía con un texto de Toni Santonja. En esta ocasión actor y autor quieren dar a conocer cómo sería un país llamado Alcoy, con su equipo de fútbol jugando el Mundial y con el Himne de Festes, sonando en todo el mundo. Así arranca el monólogo, con los sones del "Nostra festa ja...". El final es imprevisible.