MODA El papel que mejor viste La empresa Mapelor ha presentado el desfile La Pajarita Fashion Week, tejidos de papel diseñados por los alumnos de tercero de Diseño de Moda de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi miércoles, 24 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El papel está de moda. Así lo evidenció el pasado viernes La Pajarita Fashion Week. Un desfile con piezas de ropa exclusivamente realizadas en papel con el que Mapelor presentó su catálogo, a través del original diseño de los alumnos y alumnas de tercero de Diseño de Moda, de la asignatura de Patronaje Creativo, que se imparte en l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi. Las mejores propuestas de diseños hechos en papel fueron reconocidas en esta gala, que se celebró en el Círculo Industrial. Los premiados fueron los diseños de Vera Vicedo, Natalia Belda y Laura Condes. El jurado destacó la alta calidad de las propuestas confeccionadas exclusivamente con el papel ofrecido por la empresa, especializada en la creación de productos para vestir las mesas del sector de hostelería. Al encuentro de Mapelor, en colaboración del la EASD Alcoi, asistieron personalidades del comercio de este sector.