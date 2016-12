The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El Pare Vitòria abre un año de conmemoraciones El IES con más solera que sigue en pie en la ciudad, celebra en 2015 el 85 aniversario de su fundación y el 40 cumpleaños de la apertura de su primer edificio miércoles, 17 de diciembre de 2014 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (16/12/2014) Antoni Gonzalez Picornell, director del IES Pare Vitòria, aborda en Hoy por Hoy la programación y actividades previstas para conmemorar su 85 aniversario y el 40 cumpleaños de su primer edificio. El centro convoca a sus alumnos, profesorado y plantilla a que aporten testimonios con los que elaborar una muestra retrospectiva del centro y que espera ser inaugurada en febrero. El actual director, no sólo traza el recorrido historico del centro educativo en la entrevista, sino que analiza su evolución y situación actual.