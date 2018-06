The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO El Pare Vitoria celebra su 15 aniversario como centro Unesco Las actividades conmemorativas se desarrollarán en la jornada escolar del viernes 15 de junio y culminarán con un concierto en el centro jueves, 14 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El IES Pare Vitoria conmemora este viernes su 15 aniversario como Centro Unesco. El instituto mostrará a través de talleres, actividades de ocio y exposiciones la labor desarrollada entre alumnos y profesores de los resultados de los proyectos multidisciplinares realizados, todo ello para mostrar los valores de la UNESCO al ámbito educativo. En la rueda de prensa de presentación de las actividades los alumnos implicados y profesores destacaron que a la cita han sido invitados escolares de otros centros que comparten los valores que comenzó a desarrollar hace 15 años el IES Pare Vitoria. Las actividades se desarrollarán en la jornada escolar del viernes 15 de junio y culminarán con un concierto en el centro.