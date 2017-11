The examples populate this alert with dummy content

ANY VALLS El Pare Vitòria dedica la revista Eines a su escritor más ilustre El número 27 se presenta como un monográfico que recorre la biografía y obra de Joan Valls desde diferentes vertientes martes, 14 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El instituto Pare Vitòria centra su revista bianual en un monográfico sobre Joan Valls. El centro educativo dedica el número 27 de Eines al escritor alcoyano. La publicación, bajo el título Joan Valls Centenari, aglutina, en 96 páginas, la historia a color del poeta desde diferentes puntos de vista. La revista se presenta este miércoles, a las 19.30 horas, en el Pare Vitòria, en el marco de una exposición sobre Valls de Xavi Terol y la inauguración de otra muestra, en este caso sobre Mariola, firmada por Josep Durà. El año Valls se completa con representaciones teatrales de alumnos de cuarto de la ESO, la próxima semana, bajo el título de Valls no es fa vell.