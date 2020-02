The examples populate this alert with dummy content

UPV El Pare Vitoria se alza con el primer premio del IX concurso de inventores Además de los trabajos de Sant Roc, Cotes Baixes, Arnauda y Salesianos Sant Vicent Ferrer logran el reconocimiento del Concurso de Programación del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València jueves, 06 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Los trabajos de alumnos del IES Pare Vitoria, Col.legi Sant Roc, IES Cotes Baixes, Colegio Arnauda y Colegio Salesianos Sant Vicent Ferrer logran el reconocimiento del Concurso de Programación APP Inventor del Campus de Alcoy de la UPV. La mejor clasificación la logró el Pare Vitòria con un primer y tercer premio, además de una mención especial. El Colegio Sant Roc obtuvo uno de los dos quintos premios junto a Cotes Baixes, que también sumó una mención especial. Arnauda y Salesianos San Vicente Ferrer obtuvieron una mención por colegio al igual que el Serra Mariola de Banyeres. En esta novena edición han participado 242 alumnos de 13 centros educativos. Los premios se entregaron en el Pabellón Georgina Blanes. El concurso organizado por los grados de Informática y ADE, cuenta con la colaboración de la Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento firmada con el Ayuntamiento de Alcoy.