The examples populate this alert with dummy content

DESEMPLEO El paro baja en 126 personas en junio en la comarca L'Alcoià y El Comtat encadenan 10 meses de descenso consecutivo miércoles, 05 de julio de 2017 Diez meses consecutivos de descenso del paro encadena la comarca. En junio bajó en 126 personas, el menor descenso mensual de este año. Junio acabó con 11.643 parados en L’Alcoià y El Comtat. La mayor bajada se registró en Ibi, con 46 parados menos y una cifra total de 1.989 personas sin empleo. En Banyeres el paro bajó en 20 personas y Cocentaina acabó junio con un descenso de 18 desempleados. La variación en el resto de municipios de la comarca es mínima. En el caso de Alcoy, la ciudad registró un descenso de 6 personas. La cifra de parados en Alcoy es de 5.579. Por sectores, el mayor descenso fue el de la industria, con 58 parados menos que en mayo. También bajó el paro en los servicios y en la construcción. Aumentó, sin embargo, en la agricultura. El sindicato UGT, que ofrece estos datos, considera que el dato del paro es positivo pero advierte de que la contratación sigue siendo precaria y temporal. La bajada de junio de este año es mucho menor que la del año pasado y también la menor de lo que llevamos de año.