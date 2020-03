The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El paro baja en 157 personas en la comarca y sitúa en 10.594 desempleados El mayor descenso se registra en Alcoy con 51 parados menos, seguido de Ibi con 46 y Onil con 36 jueves, 05 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (05/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (05/03/2020) El paro en L’Alcoià y El Comtat desciende en 157 personas y se sitúa en 10.594 desempleados en el mes de febrero, según los datos de Labora. Sigue la tendencia a la baja en este segundo mes de 2020 que es notoria en Alcoy, donde han salido de la lista 51 demandantes de empleo, quedándose en 5.042 parados; seguida de Ibi 1.819 desempleados, son 46 menos respecto a enero. En Onil, se han quedado 556 personas buscando trabajo tras restar 36 y, también, subrayar la bajada de 12 desempleados en Castalla que alcanza los 736. En los municipios más grandes de El Comtat, significar que en Cocentaina el paro ha descendido en dos personas, situándose en 942 parados y en Muro son 637 tras sumar tres el último mes. En los pueblos de L’Alcoià y El Comtat destacar que en Famorca y Tollos no hay ningún parado. En el resto, la variación en la tasa de desempleo es mínima. UGT valora positivamente esta bajada, que en desempleo femenino desciende en 65 mujeres y en el masculino en 92. Pese a ello, el sindicato destaca la brecha laboral que sigue habiendo por lo que insisten en que se activen las políticas y medidas que reduzca la desigualdad y que se acorte la brecha salarial, según indican en un comunicado.