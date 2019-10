The examples populate this alert with dummy content

ALCOIÀ-COMTAT El paro baja en 324 personas en septiembre por el tirón de la industria y los servicios lunes, 07 de octubre de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (07/10/2019) El paro desciende en 324 personas en L’Alcoià y El Comtat en septiembre alcanzado los 10.818 desempleados, según los datos de Labora, el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación. Las contrataciones por las campañas de Navidad en el sector industria y servicios puede ser uno de los factores que ha provocado la segunda mayor bajada del paro entre meses desde septiembre de 2017. El descenso más destacado se registra en Ibi con 109 menos respecto a agosto dejando en la lista a 1772 desempleados en la villa juguetera. En Alcoy a finales de septiembre había 5134 personas inscritas en las listas de Labora, lo que supone 63 menos en comparación con el mes anterior. En Onil y Castalla también ha habido una bajada en sus demandantes de empleo en 48 y 29 personas menos, respectivamente y en Banyeres el descenso es de 23 desempleados. En la comarca, también destaca que en Cocentaina hay 960 desempleados después de que dejarán la lista 21 personas y en Muro son 653 tras la salida de 11 desempleados. En los municipios pequeños de l’Alcoià y El Comtat, y atendiendo a las estadísticas de Labora, la diferencia es mínima respecto a agosto.