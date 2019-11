The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El paro baja en 81 trabajadores en la comarca y alcanza los 10.737 desempleados Las contrataciones por Avalem Joves, en la industria y la construcción provocan el segundo descenso consecutivo en las listas de Labora martes, 05 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/11/2019) L’Alcoià y El Comtat cierran octubre con 10.737 parados. Las contrataciones del programa Avalem Joves y en los sectores de la industria y la construcció provocan la salida de 81 personas de las listas de demanda de empleo de Labora, según los datos ofrecidos este martes por el organismo. La comarca registra por segundo mes consecutivo una bajada en el paro, como lo muestran las estadísticas del Servei Valencià d’Ocupació, Labora, ya que en septiembre eran 10.818 personas inscritas en las listas para pedir trabajo y el mes pasado eran 10.737. El mayor descenso se ha producido en Alcoy, donde en la actualidad son 5.076 parados, 58 menos respecto a septiembre. Le sigue Cocentaina, donde 20 personas se borraron de la lista de Labora quedando 940 demandantes; en Onil hay 551 después de que 19 personas encontraran trabajo el último mes y también destacar que en Banyeres hay 370 parados, son nueve menos que el mes anterior, atendiendo a las estadísticas de Labora. Por contra, en Ibi ha aumentado la lista en 25 personas llegando a los 1.797 parados, en Castalla hay 752 sumando las 17 incorporaciones realizadas en octubre y en Muro son 657 personas que buscan trabajo, cuatro más que en septiembre. En los pequeños municipios de L’Alcoià y El Comtat las modificaciones en el registros del paro son mínimas.