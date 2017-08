The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El paro baja en julio en la comarca en 79 personas El Servicio Valenciano de Empleo y Formación situa la cifra global en L’Alcoià y El Comtat en 11.564 personas sin trabajo-Hace un año la cifra alcanzaba las 12.920 personas miércoles, 09 de agosto de 2017 El paro vuelve a bajar en la comarca. Son 79 personas menos en las listas de desempleados respecto al mes de junio y que sitúan la cifra global en L’Alcoià y El Comtat en 11.564 personas sin trabajo, según el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). La caída del paro encadena una serie de 11 meses en la comarca. Suma descensos en Alcoy y Cocentaina con 133 y 10 parados menos, respectivamente. En la cara negativa, el desempleo sube en Banyeres, con 17 parados más, Ibi con otros 7 y Muro, que suma el mayor incremento de parados con 27 personas que engrosaron la lista de parados en julio. Por sectores, el de servicios acumuló en julio el mayor descenso de parados con la contratación de 43 personas en julio. Baja también el desempleo en industria con 17 personas que encontraron trabajo el mes pasado. Hace un año la cifra del desempleo en la comarca alcanzaba las 12.920 personas. En 12 meses 1.356 personas han salido del paro.