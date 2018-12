The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El paro baja en noviembre hasta 10.855 desempleados UGT, que aporta estos datos, atribuye la bajada del desempleo al comportamiento estacional del mercado de trabajo por el inicio de la campaña navideña viernes, 07 de diciembre de 2018

AUDIO Hora 14 Alcoy (07/12/2018) El último mes del año ha comenzado con descensos en la lista de desempleados, que se sitúa en la comarca en 10.855. 211 personas han encontrado trabajo en noviembre en la comarca, según UGT. Casi la mitad son de Alcoy, ciudad donde el paro bajó en 108 personas, para situarse en 5.100 parados. También bajó en Castalla en 24 parados, en Cocentaina en 15, en Onil en 13 y Banyeres de Mariola en 12. El paro subió en noviembre en 26 personas en Ibi. El sindicato, que aporta estos datos, atribuye la bajada del desempleo al comportamiento estacional del mercado de trabajo y que mejora claramente por el inicio de la campaña navideña. Destacan la precariedad, parcialidad en la contratación por el tipo de empleo temporal que se está creando. El descenso del paro en noviembre suma a los registrados en los últimos meses en la comarca. Los 10.855 parados constituyen no solo el mejor dato del año, sino que es el mejor resultado desde que comenzó a notarse la recuperación económica hace poco más en el tercer trimestre de 2017.