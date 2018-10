The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO El paro frena dos meses de subida con un notable descenso en septiembre La bajada es generalizada en los principales municipios de la comarca, que cerró el último mes con 11.169 personas sin empleo jueves, 04 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/10/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (04/10/2018) El paro bajó en 222 personas el pasado mes. Este descenso no compensa la subida de 521 desempleados que la comarca registró en los meses de julio y agosto. La bajada de septiembre, como recalca el sindicato UGT, se debe al inicio de la campaña industrial tras el verano. El sindicato rechaza el abuso de la contratación temporal y parcial, lo que impide, junto a la moderación salarial, la completa recuperación económica. En la industria el paro bajó en 96 personas durante el mes pasado. El principal descenso se registró en Alcoy, con 92 parados menos que en agosto. La ciudad cerró septiembre con 5.261 personas sin empleo. En Ibi la bajada fue de 67 personas, mientras que en Onil y Castalla fue, respectivamente, de 41 y 32 personas. Cocentaina, a la cabeza del paro La mayor subida, sin embargo, se registró en Cocentaina, con 12 nuevos parados. El número de personas sin empleo en la villa condal es de 998. UGT advierte de que el paro femenino sigue muy por encima del masculino: 6.941 paradas frente a 4.229 hombres sin trabajo. En septiembre, aparte de en la industria, el desempleo bajó en el resto de sectores.