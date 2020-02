The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El paro resta 60 demandantes en enero y se sitúa en 10.751 desempleados en la comarca La mayor bajada se registra en Ibi al tener 1.865 parados tras la salida de 67 personas mientras que Alcoy alcanza los 5.093 tras sumar 29 el último mes martes, 04 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/02/2020) L’Alcoià y El Comtat registran 10.751 parados en enero, son 60 menos respecto al mes de diciembre, según los datos registrados en Labora, el Servicio Valenciano de Ocupación. La bajada más destacada se ha dado en Ibi, que ha comenzado el año con 1.865 parados, son 67 menos respecto a hace un mes. Le sigue Castalla donde han salido 19 personas de la lista del paro que se ha quedado en 748 demandantes de empleo y en Onil son 592 inscritos tras la salida de 6, según las estadísticas de Labora. En el lado opuesto está Alcoy que ha visto como en el primer mes de 2020 se ha incrementado la demanda de empleo con 29 personas alcanzando los 5.093, en Banyeres son 367 parados tras sumar 6 y otros seis también se han incorporado a las 944 personas paradas en Cocentaina. En Muro son 634 desempleados, uno menos respecto a diciembre. En los municipios pequeños de L’Alcoià y El Comtat, el número de demandantes de empleo es similar a los datos registrados en diciembre ya que las diferencias son mínimas.