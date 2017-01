The examples populate this alert with dummy content

MERCADO LABORAL El paro se reduce un 10,1% en la comarca durante 2016 Alcoy cierra el año por debajo de los 6.000 desempleados, una cifra inédita desde principios de 2009 sábado, 07 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (07/01/2017) L’Alcoià y El Comtat acabaron el año 2016 con una reducción del 10,1% en la cifra de desempleo. Por tercer año consecutivo bajó el paro en la comarca, con un descenso de 1.444 parados. 2016 concluyó con 12.830 personas sin ocupación. El ligero descenso de diciembre dejó a Alcoy por debajo de los 6.000 parados, una cifra de la que no había bajado desde enero de 2009. El último mes del año ha ofrecido dos caras diferenciadas por lo que al empleo se refiere, según los datos que maneja el sindicato UGT. En conjunto, el descenso en el mes fue de apenas 16 parados menos que en noviembre. Alcoy y los principales municipios de El Comtat vieron reducidas sus cifras del paro, un hecho que UGT atribuye a la campaña comercial de Navidad, de cuyo “carácter estacional” advierte el sindicato. En Alcoy, el paro bajó en diciembre en 106 personas, el mayor descenso de la comarca. La ciudad reúne a 5.909 parados, la mejor cifra desde enero de 2009. Es la primera ocasión desde entonces en la que Alcoy queda por debajo de la simbólica barrera de las 6.000 personas sin empleo. El paro también bajó, aunque menos, en Muro, Banyeres y Cocentaina. Sin embargo, el empleo sufrió en la Foia de Castalla los efectos del cierre de la campaña del juguete. Ibi se anotó una subida de 162 parados, Onil, de 45 y Castalla, de 8. Esta situación se traduce con otro dato. El paro bajó en diciembre en todos los sectores, especialmente en los servicios, pero aumentó en la industria, con 182 nuevos desempleados.