The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El paro sube en 156 personas en julio Las oficinas de empleo de la comarca registran este incremento, tras cinco meses consecutivos de descensos - La cifra de desempleados alcanza los 10.606 miércoles, 07 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/08/2019) Notable subida del paro en la comarca tras cinco meses consecutivos de descensos. Las oficinas de empleo de la comarcan registran 156 parados más en julio y la cifra de desempleados alcanza los 10.606, según la información facilitada por Labora.

El paro ha subido en julio en las principales localidades de la comarca. En Alcoy hay 20 parados más que elevan a 4.906 el número de parados, casi la mitad del global de la comarca. En Banyeres de Mariola en julio se han registrado 33 parados más, son 35 más en Castalla, en Ibi 41 más y en Onil 23 parados más. El paro baja en Cocentaina en tres personas, de manera anecdótica. La subida generalizada del paro, tras cinco meses de bajada, se produjo también hace un año. Las oficinas de la comarca sumaron 243 parados más. Si sigue la tendencia agosto experimentará un nuevo ascenso de desempleados.