ECONOMÍA El paro vuelve a subir a los 11.142 desempleados Las oficinas de empleo han visto incrementar en 531 el número de parados- Destaca la subida en Alcoy, con 291 personas que han perdido el trabajo en agosto y que elevan a 5.197 el número de parados en la ciudad miércoles, 04 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/09/2019) El paro sube por segundo mes consecutivo y alcanza los 11.142 desempleados en la comarca. Se sitúa en registros similares a los de hace un año. Las oficinas de empleo han visto incrementar en 531 el número de parados. Destaca la subida en Alcoy, con 291 personas que han perdido el trabajo en agosto y que elevan a 5.197 el número de parados en la ciudad. En Ibi el paro crece en 46 personas y en Castalla en 43. Crece también en Cocentaina en 22 personas. El sindicato UGT, que ha difundido estos datos interpreta estas subidas como una demostración de la "estacionalidad" del paro en la comarca. Las únicas bajadas se registran en Alcocer (3 parados menos), Balones (1 menos) Quatretondeta (3 menos), Lorxa, Penáguila o Tollos con uno menos cada una.