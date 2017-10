The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El parque de viviendas crece Clásica Urbana presenta el nuevo edificio Alameda 5 con materiales de calidad, amplitud de espacios y amplias terrazas jueves, 26 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/10/2017) El parque de viviendas de Alcoy crece. La promotora Clásica Urbana, presenta en Hoy por Hoy Alcoy, a través de su director general, Javier Marchesi, el edificio Alameda 5. El grupo de viviendas están caracterizadas por el uso de materiales de calidad, amplitud de espacios, amplias terrazas y una ubicación privilegiada, se presentarán en las jornadas de puertas abiertas organizadas por Inmobiliaria Carbonell. Su jefe de ventas Juan Picó, explica que tendrán lugar el viernes 27 de octubre de 5 a 8 de la tarde, el sábado 28 y domingo 29 de 10 a una y media. El punto de encuentro es el edificio Alameda 7, que la promotora ha ejecutado previamente.