OBRAS El Parterre estrena imagen El Ayuntamiento, tras una inversión de 53.000 euros, pide a los vecinos que impidan que sus mascotas hagan sus necesidades en el nuevo césped artificial martes, 10 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Parterre estrena imagen tras una intervención de 53.000 euros. El jardín de la plaza del pintor Gisbert vuelve a estar abierto al público después de un mes de obras. El Ayuntamiento ha instalado césped artificial, lo que facilitará el mantenimiento y permitirá ahorrar agua. No obstante, en redes sociales ha habido reacciones contrarias por la suciedad que puede acumular si se mantiene el incivismo entre los dueños de perros que no recogen los excrementos de los animales. El concejal de Obras, Jordi Martínez, insta a los propietarios de mascotas que no dejen a los animales hacer sus necesidades en el parque, “puesto que se trata de una área frecuentada especialmente por niños y niñas, quienes disponen de una área infantil y de una amplia zona verde donde jugar”. Las mejoras han incluido un tratamiento para fijar la tierra y evitar daños en caso de lluvia. También ha sido restaurada la escultura L’Ocell, de Antoni Miró.