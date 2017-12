The examples populate this alert with dummy content

OPOSICIÓN El Partido Popular acusa al Gobierno de bloquear el traslado de la Policía Nacional al centro Los conservadores insisten en que las obras en la Plaça de Les Xiques no pueden comenzar porque el Ministerio no cuenta con la documentación municipal que necesita para la cesión del local, lo que mantiene el proyecto paralizado desde 2015 martes, 05 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp más información Alcoy insta a Interior a agilizar el traslado de la Policía Nacional Los conservadores se muestran recelosos ante la promesa por parte del equipo de Antonio Francés de una inminente apertura de la comisaría en la Plaça de les Xiques. Dice el PP que las obras no pueden comenzar si el Ministerio todavía no cuenta con la documentación municipal para poder realizar la cesión que permita el cambio de ubicación de la Policía Nacional, una información que espera desde 2015. El portavoz del grupo en la oposición, Rafa Miró, acusa al alcalde de "mala gestión" al mantener el expediente paralizado después de dos años. "Son muchos los proyectos anunciados y paralizados (...) Ahora se suma el traslado de la Policía Nacional a la plaça de Les Xiques que, después de anunciarlo en 2015, trasladar con urgencia el Centro de Deportes al Matadero, hemos sabido que todavía no han enviado la información que el Ministerio lleva reclamando desde febrero de 2015, algo que resulta realmente incomprensible". Miró insiste en que, desde el 4 de septiembre de 2015, el Ministerio espera tener la información catastral, así como la acreditación registral de la titularidad de los locales de la Plaça les Xiques, para cerrar el proyecto y comenzar con el traslado.