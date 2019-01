The examples populate this alert with dummy content

OPOSICIÓN El Partido Popular critica el adelanto de la recogida de cartón a los comercios fuera del centro histórico Según el PP, el contrato señala que el servicio se presta a partir de las ocho de la tarde, pero el Ayuntamiento comunicó a los comerciantes que se haría desde la cinco, lo que provoca que los restos del cartón invadan la calle en horario de compras miércoles, 09 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular critica el adelanto de la recogida de cartón a los comercios fuera del centro histórico. Según informan los conservadores, el pliego de condiciones de la recogida de residuos señala que el servicio de recogida de cartón se presta dos días a la semana a partir de las ocho de la tarde, fuera del horario comercial. Sin embargo, señala el PP, el Ayuntamiento informó a los comercios en noviembre de que se haría desde las cinco los lunes y jueves. El candidato de los conservadores, Quique Ruiz, considera justificado el malestar que han manifestado los comerciantes de diferentes zonas de la ciudad. "Las calles de Alcoy no pueden estar llenos de cartón en pleno horario comercial. La imagen que estamos ofreciendo es muy mala y, con este tipo de decisiones, el gobierno socialista está poniendo obstáculos directamente al desarrollo de un sector que es básico para la economía de la ciudad". El portavoz municipal del PP, Rafael Miró, ha lamentado que, en el último pleno, el Gobierno se negase a solucionar el problema, dice, ajustándose al horario que marca el pliego de condiciones.