NEGOCIACIONES El Partido Popular en Muro, dispuesto a negociar la formación de un gobierno fuerte Los populares culpan a los nacionalistas de "no saber gestionar" los recursos "personales y políticos" con sus socios, Esquerra Unida, lo que ha acabado en una ruptura política de los dos dirigentes del Gobierno de Muro martes, 26 de junio de 2018 Los populares en Muro han reaccionado tras la ruptura del pacto de Gobierno formado por Compromís-Esquerra Unida. El PP se abre a negociar con cualquier partido político que esté dispuesto a unir fuerzas y evitar el declive que, asegura, vendrá derivado de un mandato en tan pocas manos, en este caso, de cuatro concejales nacionalistas. Así lo ha manifestado a través del concejal y portavoz del PP, Ángel Mollà: "Como hemos dicho en los medios, estamos abiertos a hablar con todas las fuerzas políticas, sobre todo en el objetivo de dar estabilidad al pueblo y capacidad de trabajo y resolución (...) Con todos, con todos aquellos que crean que pueden llegar a un acuerdo con el Partido Popular". Mollà reitera la voluntad de los populares de trabajar por el municipio, truncada en las pasadas elecciones ya que, a pesar de ser la lista más votada, no logró hacerse con el mandato. Un Gobierno que han compartido hasta este lunes Compromís y Esquerra Unida y cuya ruptura, asegura el concejal del PP, deriva de una mala gestión por parte de los nacionalistas, a pesar de las acusaciones lanzadas por la alcaldesa hacia sus socios. "La falta de entendimiento entre Esquerra Unida y Compromís no es algo nuevo, sino que empezó el primer día (...) Los nacionalistas le tiran todas las culpas a Esquerra Unida y al Partido Popular y yo creo que es al revés, estas personas no han sabido gestionar los recursos que tenían, tanto personales como políticos, que se ha traducido en una debilidad muy grande, una falta de cohesión grandísima dentro del grupo que se había formado y, sobre todo, una imagen desastrosa y penosa de cara a la ciudadanía de Muro". Esquerra Unida tiene previsto reunirse esta tarde en asamblea para decidir cuál va a ser el procedimiento que va a seguir tras ser apartados por Compromís del Gobierno que hasta ahora compartían.