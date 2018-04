The examples populate this alert with dummy content

AYUNTAMIENTO El Partido Popular propondrá a la junta de portavoces que La Alameda lleve adjunto el nombre de Camilo Sesto Los conservadores quieren que esta iniciativa vaya acompañada de un museo dedicado al legado del cantante alcoyano para darle "visibilidad" y fomentar el atractivo turístico de la ciudad sábado, 14 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/04/2018) El Partido Popular propondrá a la junta de portavoces que La Alameda lleve adjunto el nombre de Camilo Sesto. Los populares quieren que una de las principales vías de la ciudad lleve el nombre el cantante al quien en 2016 le fueron concedidas las distinciones de Medalla de Oro de la Ciudad e Hijo Predilecto. Solicitarán la modificación a La Alameda Camilo Sesto para la avenida comercial más importante y una de las vías más concurridas. Rafael Miró, portavoz del PP en Alcoy, asegura que se trata de una "oportunidad única" en la ciudad, que serviría para "dar visibilidad" y atraer visitantes a Alcoy, además de a través del cambio de nombre de la avenida, con la creación de "un museo donde guardar su legado, como sus discos de oro o el vestuario que utilizó en Jesucristo Superstar" Los conservadores sostienen que con este cambio no se verían afectados ni vecinos de comercios y se rendiría el merecido homenaje a Camilo Sesto.