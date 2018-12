The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ El Partido Popular propone que Alcoy sea Ciudad Europea de la Navidad en el año 2020 Los conservadores van a presentar una moción en el próximo pleno para que la ciudad opte a este reconocimiento, que le otorgaría visibilidad a escala europea lunes, 10 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/12/2018) El Partido Popular va a solicitar que Alcoy sea Ciudad Europea de la Navidad en el año 2020. Los conservadores han anunciado una moción para el próximo pleno para que la ciudad presente su candidatura a la convocatoria Capital y Ciudad Europea de la Navidad, a la que pueden optar las ciudades de los 28 estados miembros de la Unión Europea, además de otros seis países. Una distinción que, explica el PP, imprimiría a Alcoy visibilidad durante todo el año y a escala internacional, además de aumentar la oportunidad de obtener ayudas europeas y promover el intercambio empresarial. La convocatoria europea cierra el plazo de recepción de solicitudes el 28 de febrero. De las dos categorías que se presentan, Capital o Ciudad Europea de la Navidad, Alcoy puede optar a la segunda al contar con una población inferior a los 100.000 habitantes.