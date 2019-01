The examples populate this alert with dummy content

OPOSICIÓN El Partido Popular valora que el PSOE haya aceptado el 74% de las 17 propuestas presentadas al presupuesto municipal No obstante, la negativa del Gobierno a reforzar las partidas de mantenimiento de la ciudad complica que el PP respalde las cuentas, cuya votación esta prevista para la próxima semana miércoles, 23 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/01/2019) El Partido Popular valora que el PSOE haya aceptado el 74% de las 17 propuestas presentadas al presupuesto municipal. El candidato a la alcaldía de los conservadores, Quique Ruiz, señala, no obstante, que aún no está definido el voto de los concejales del PP a la vista de la negativa del Gobierno local de reforzar las partidas de mantenimiento de la ciudad. Ruiz cifra en 441.000 euros los proyectos económicos y sociales planteados por el PP y que el Gobierno incluirá en el presupuesto. En materia económica, Ruiz valora el compromiso de crear una oficina de captación de inversiones, así como de contratar un estudio sobre la demanda de suelo industrial que necesitan las empresas locales. “Podremos construir la marca de Alcoy para atraer nuevos negocios y conoceremos qué cantidad de suelo necesita la ciudad para evitar que nuestras empresas se vayan por falta de terreno”, resume el candidato. Las propuestas De las propuestas del Partido Popular, el Gobierno ha aceptado redactar los anteproyectos de la futura ronda industrial sur, que unirá Batoy con el polideportivo, y el nuevo acceso a Alcoy desde el Viaducto. "Son dos de los grandes proyectos que ya señala el nuevo Plan General y que debemos tener redactados para buscar financiación con la que sacarlos adelante en la próxima legislatura", detalla Ruiz. El candidato valora que, a propuesta del PP, el Ayuntamiento vaya a aumentar las subvenciones a entidades sociales, culturales y deportivas de acuerdo a la subida anual del IPC y que los campos de fútbol del polideportivo mejoren sus condiciones con más iluminación, nuevo césped en el caso del campo 1 y árboles en toda la zona. Ruiz destaca, además, que el presupuesto incluya nuevas obras por valor de más de 200.000 euros.

El Partido Popular valora las mejoras introducidas, "que ofrecen nuevas oportunidades a la gestión de la ciudad”, pero lamenta la negativa del Gobierno a reforzar las partidas de mantenimiento. "El Gobierno quiere destinar a personal en formación del plan Avalem Joves para conservar las calles. Pensamos que estos jóvenes deberían ser un apoyo a un servicio profesional más amplio que consiga mejorar el estado de las vías públicas", significa el candidato. Este rechazo del Gobierno a la mejora del mantenimiento dificulta el voto favorable del Partido Popular al presupuesto. "Parece claro que la ciudad seguirá abandonada hasta el próximo mayo, cuando los alcoyanos cambien el Gobierno", apunta Ruiz. Aparte del "serio obstáculo", dicen, que representan las carencias en mantenimiento, para definir el sentido de su voto en el pleno, el PP está a la espera de que el PSOE cumpla otras de las exigencias: un calendario para ejecutar las propuestas aceptadas, así como el programa de acciones de la Mesa del Centro y del Plan de Accesibilidad para 2019. "Exigimos al Gobierno la seriedad y el rigor con el que el PP ha definido unas propuestas que representan un revulsivo para Alcoy", concluye Ruiz.