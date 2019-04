The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - OLOT El partido sí se juega La lluvia no ha impedido que se dispute el partido del Alcoyano, lo cuenta Radio Alcoy a partir de las 20.15 horas sábado, 20 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Será alrededor de las 18.30 horas cuando el colegiado del partido, Marcos Latorre Gracia, decida si el partido entre el Alcoyano y el Olot se disputa. Aparentemente el campo está perfecto, pero en algunas zonas del campo hay 5 dedos de agua y todo dependerá si rueda el balón o no. Lo que está claro es que si se juega, el césped estará cada vez peor ya que la cantidad de agua es notable. Las previsiones para mañana son las mismas que hoy, por lo que se descartará jugar mañana y si finalmente no se juega, será la Federación quien determine el nuevo horario del partido. Los útimos precedentes fueron ante Barcelona B por la nieve y Olimpic de Xàtiva por el agua hace ya algunas temporadas. Pase lo que pase Radio Alcoy segurá informando pase lo que pase, bien para confirmar la suspensión o para retrasmitir el partido desde las 20.15 horas en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma página web.