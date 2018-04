The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES El Partidor ya tiene su falla Los organizadores han preferido esperar una semana para evitar coincidir con otras poblaciones falleras, abaratar gastos y contar con mayor oferta de ocio viernes, 23 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/03/2018) La falla de El Partidor puede visitarse desde este viernes 23 hasta el sábado 24 de marzo en que arderá con la cremà. Será el colofón a una jornada de celebración en que habrá actuaciones musicales, concurso de paellas y actividades infantiles. Pepe Hernández, presidente de la asociación de vecinos, y uno de los artistas implicados en la elaboración de la falla ha explicado que monumento, que lleva por lema Va monos comparte parte reivindicativa para el barrio y crítica a los gobernantes. El barrio cuenta con tradición de celebración de estas fiestas desde la II República. Este año sus organizadores han preferido esperar una semana para evitar coincidir con otras poblaciones falleras y así abaratar gastos y poder contar con mayor oferta de ocio.