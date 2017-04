The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT El pas ferm de Cavanilles La Vall de Gallinera acull unes jornades dedicades al famós biòleg, Antonio José de Cavanilles, i al seu deixeble Joan Pellicer lunes, 03 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (31/03/2017) A L'Hora del Medi Ambient escoltem el pas ferm de Cavanilles que encara ressona amb el temps. Ja fa 225 anys des què el famós biòleg xafara les nostres terres, en concret, la Vall de Gallinera. I una dècada de la defunció de qui fou un dels seus deixebles més fidels: Joan Pellicer. La Unió Cultural ha engegat unes jornades dedicades a recordar aquestes dues personalitats tan destacables dins de l'àmbit científic. Un programa d'activitats que ha començat aquest mes de març i que continuarà fins la tardor. En definitiva, una manera de reprendre l'olor a terra sense deixar que el record caiga en l'oblit. Parlem amb el president de la Unió Cultural i també biòleg, Vicent Morera, en L'Hora del Medi Ambient.