HISTÒRIES NOSTRES El pas a la mort Ricard Bañó esposa com duien a terme el soterrament i cremació dels cadàvers els ibers i els romans lunes, 13 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Històries Nostres (13/02/2017) Com es produïa el pas de la vida a la mort en els nostres avantpassats? Ricard Bañó a la secció Històries Nostres aporta detalls que ha eixit a la llum amb les excavacions arqueològiques dutes a terme a jaciments com el de l'Horta Major o La Serreta. Analitza alguns dels sistemes de soterrament dels antics i el costum dels romans de donar terra als seus morts "a la vora dels camins".