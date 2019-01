The examples populate this alert with dummy content

El PAT de las Comarcas Centrales inicia su andadura La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, destaca en su presentación el carácter supramunicipal y supracomarcal de la iniciativa jueves, 10 de enero de 2019

El Plan de Acción Territorial (PAT) de las Comarcas Centrales inicia su andadura con el objetivo de definir los usos del área que engloban 8 comarcas. Este jueves ha sido presentado en la sala Agora de Alcoy. La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha destacado en la presentación del PAT, el carácter "supramunicipal y supracomarcal" de la iniciativa. Ha explicado que el PAT tiene como objetivo "desarrollar la competitividad de los pueblos de las Comarcas Centrales, manteniendo al tiempo su propia personalidad". Se trata de una extensa zona que engloba ocho comarcas tradicionales (la Safor, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Canal de Navarrés, l'Alcoià, el Comptat, la Costera y la Vall d'Albaida) abarcando 185 municipios y unos 850.000 habitantes, en un espacio físico que podría hacerse equivalente en cuanto a superficie con la provincia de Castelló o Alicante. El Alcalde de Alcoy y presidente del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas, Antoni Francés, ha destacado los proyectos que además del Plan de Acción Territorial se han visto impulsados por parte de la consellería "la conexión CV60 con la AP7 y la recuperación de la Via Verde del Serpis". El inicio del PAT se ha dado a conocer este jueves en el Ágora y ha contado con la presencia de alcaldes de las 8 comarcas y la directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Rosa Pardo, el secretario autonómico, Josep Lluis Ferrando. Han coincidido en señalar que el PAT analiza los rasgos de la infraestructura verde rural y urbana, así como el sistema de asentamientos urbanos. También contempla las demandas industriales y logísticas de las ciudades centrales y la movilidad. "A diferencia de otros, también contiene propuestas estratégicas sobre la actividad económica y la difusión de la innovación- ha continuado- en el territorio como base para la creación y articulación de las redes de cooperación entre empresas, agentes sociales y administración". Para la consellera, "la clave de la planificación es fundamental para afrontar los retos del futuro y este Plan es una oportunidad en un territorio que tiene el 58% del terreno protegido y con una especial singularidad industrial que hace aún más grande el potencial de estas comarcas". Por ello, ha apostado por la "total coordinación y de diálogo" para la elaboración de este documento en una zona donde ha destacado que "tienen cultura de trabajo mancomunado y que es un punto a favor". Desde el punto de vista de la movilidad sostenible, el programa UNEIX propone la realización de planes de movilidad sostenible comarcal en las dos Marinas y en la Safor, que el PAT podrá extender al resto de comarcas analizando las características específicas de la movilidad supramunicipal. De hecho los primeros resultados de las encuestas de movilidad indican un patrón de desplazamientos de corto recorrido donde la bicicleta puede alcanzar un peso importante si existe una infraestructura adecuada". Para mejorar y hacer más competitiva esta realidad es necesario "fomentar la cultura colaborativa de las empresas, la creación de capital social y la constante introducción de innovación en procesos y productivos. Por ello, entendemos que "este PAT puede ayudar a la creación de estas redes de innovación, estas complicidades entre empresas, agentes económicos y sociales y administración con el fin de dotar de una imagen unitaria de calidad para este espacio, darle una mayor visibilidad y difundir los valores de esfuerzo y emprendimiento que son consustanciales con la tradición productiva de estas comarcas" ha finalizado la consellera. Por su parte el secretario autonómico Lluis Ferrando ha centrado su intervención en la oportunidad que abre este plan para "impulsar polígonos industriales y áreas logísticas en las zonas más adecuadas" y la directora general Rosa Pardo ha señalado que la "zonificación equilibrada y coherente todo este suelo servirá también para favorecer mayor calidad de vida a los ciudadanos en unas comarcas con unas oportunidades envidiables para conseguirlo".