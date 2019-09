The examples populate this alert with dummy content

PATIN ALCODIAM El Patín Alcodiam apuntala su cuerpo técnico Carles Piernas, Ex del Igualada Hockey Club, se une como especialista que estudiará los equipos rivales catalanes jueves, 05 de septiembre de 2019 El Pas Alcoy ha potenciado su cuerpo técnico con la llegada de Carles Piernas, ex segundo entrenador del Igualada con Ferran López durante 4 temporadas en Ok LIGA. Carles, se encargará del análisis de los rivales, especialmente de los equipos catalanes, y desarrollará funciones de segundo entrenador en todos los partidos disputados en Cataluña. Tiene una dilatada experiencia como entrenador senior y en categorías base. Según confiesa Carles Piernas: "No esperaba una llamada de un club tan histórico cómo el Alcoy, así que me hizo mucha ilusión que pensaran en mí. Una vez hablé con calma con Lorenzo Pastor, vi que era un proyecto muy apasionante y me apetecía mucho formar parte del grupo. Estoy muy agradecido por ésta oportunidad", destacaba el técnico.