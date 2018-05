The examples populate this alert with dummy content

HOCKEY SOBRE PATINES El patín Alcodiam cierra la plantilla Joao Ramalho y Agustín Domínguez completan la plantilla para la próxima temporada viernes, 25 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Patin Alcodiam Salesiano da por terminado el capítulo de fichajes con las incorporaciones de Joao Ramalho y Agustín Dominguez.

El jugador portugués viene del Juventude de Viana de la máxima división portuguesa, medio defensivo de 25 años; ha jugado los últimos 5 años en la máxima división portuguesa entre 2 temporadas en el Carvalhos, 2 temporadas en el Valongo y esta última temporada en el Juventude de Viana, jugador joven pero con mucha experiencia en Portugal.

El jugador argentino, defensa de 28 años, ha jugado en los equipos de Casa de Italia de Mendoza club en el que empezó a jugar a los cinco años, el SEC y actualmente en el Olimpia de St Juan. Jugador muy experimentado y con mucha calidad que vendrá a hacer el trabajo del Tutti.

El P.A.S. Alcoi para la temporada 2018-2019 queda pues así:

Marc Grau “Guiri”, Manuel Monje, Pere Cañellas, Roc Llisa, Carlos Pérez, Deri Mataix, Carlos Cantó, Vicent Martí, Renato Castanheira, Agustín Dominguez y Joao Ramalho. Entrenador, Sergi Punset.