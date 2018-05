The examples populate this alert with dummy content

HOCKEY SOBRE PATINES El Patín Alcodiam cuenta con la cantera Hasta cuatro jugadores estarán en el primer equipo en la Ok Liga, Vicent, Carlos Pérez, Deri Mataix y Carlos Cantó miércoles, 23 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/05/2018) Sergi Punset, entrenador del Patín Alcodiam y el delegado del club, José Luís Laporta, han estado en Ser Deportivos Alcoy para analizar la temporada a la que le queda una jornada intrascendente para los del de Alcoy. Con el técnico y delegado hemos hablado de los tres fichajes que ya ha cerrado el club , do de ellos alcoyanos, Deri Mataix y Carlos Pérez, además del portugués Rennato. La lista de bajas la conforman Tutti, que vuelve a Italia, Maxi que ha fichado por el Lleida, Fran Roca que se va a Argentina y por decisión técnica no continuará Matías. Objetivo cumplido mucho antes que en la temporada anterior, por lo que valora de forma positiva la temporada, a las puertas que jugar la Copa del Rey y durante gran parte de la temporada soñando por la clasificación para Europa. Muchos temas son los que hemos tratado con nuestros invitados en el programa de hoy dedicado al Patín Alcodiam Salesianos.