“El Patín Alcodiam lo llevo dentro”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (01/03/2017)

“El Patín Alcodiam fue mi tabla de salvación”. De esta forma ha explicado en Ser Deportivos el actual presidente, Andrés Hernández, sus comienzos en el club hace ya 19 años. Después de 8 como presidente, Hernández, ha anunciado que no tiene pensado presentarse a la reelección al cargo. Antes de convocar elecciones hay que realizar diversos trámites, asegura Hernández, quien además ha dicho que de momento “no he visto mucho interés por nadie”, a pesar de ello espera que “alguien se decida a llevar este club” y tiene claro que no va a dejar al club “a los pies de los caballos”.

El presidente ha contado que se trata de “una decisión que está meditada desde hace tiempo” y una de las causas es que “el tiempo y mi trabajo no me permiten mucha dedicación”. Tanto él como su mujer forman parte del Patín Alcodiam y por su parte, ha recalcado que “llevo muy dentro a este club”. Hernández también ha hecho balance de su paso por el club, tanto de los años que ha estado de presidente como los anteriores, ha analizado el cambio que ha supuesto la llegada de Sergi Punset al equipo tras muchísimos años con Diego Mir como entrenador.

Por su parte, Punset ha valorado la situación del equipo y ha confirmado que “el objetivo es lograr la permanencia cuanto antes. A grandes rasgos yo la he calculado en 32 o 33 puntos, de ganar los dos próximos partidos ya tendríamos 30, digo ganar estos dos porque son equipos de `nuestra liga´, antes de que juguemos contra los equipos más fuertes”. Respecto a la decisión de Andrés Hernández, ha señalado en Ser Deportivos que es “una decisión comprensible y respetable pero a nivel personal, mi opinión es que Andrés es imprescindible en el club. De todos los clubes en los que he estado este es sin duda el que mejor junta directiva tiene, el que mejor funciona, a pesar de que no somos muchos para llevarlo”.