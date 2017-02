The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA El Patín Alcodiam recibe al Manlleu El hockey vuelve al Francisco Laporta con un nuevo partido del Enrile PAS Alcoy que se enfrenta el sábado 11 de febrero a las 20.15 horas al colista viernes, 10 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/02/2017) Después de una nueva semana de parón en la OK Liga, el hockey vuelve al Pabellón B del Polideportivo Francisco Laporta con el partido entre el Enrile PAS Alcoy y el colista, el Manlleu, el sábado 11 de febrero a las 20.15 horas. A pesar de su posición, hay muy poca diferencia de puntos entre los equipos que ocupan la parte media baja de la tabla. “El Manlleu es el colista pero hay una inmensa igualdad en la parte media baja de la tabla en cuanto a puntos. Es la primera vez que lo veo en la OK Liga a estas alturas de temporada”, explica Sergi Punset, entrenador del Patín. El técnico catalán asegura que el próximo rival de su equipo “es colista circunstancial. Es un equipo muy intenso que empezó muy fuerte igual que el Alcobendas y está luchando por la permanencia. Últimamente no está haciendo malos partidos”, y además advierte que el Manlleu es un “equipo intenso en defensa, muy directo, muy vertical, que busca muy rápido la portería. En ataque posicional son bastante directos y a la contra son muy peligrosos, no te puedes despistar porque son impredecibles”. El Enrile ocupa el puesto 11 con 18 puntos, después de conseguir tres victorias consecutivas en el último encuentro, los de Sergi Punset perdieron en casa del Noia Freixenet por 4-2, a pesar de ese resultado el Patín logró reponerse al 3-0 y pusieron el 3-2 recortando distancias que al final los locales aumentaron y culminaron con el 4-2. El Patín Alcodiam comienza a dar muy buenas sensaciones en sus partidos ya que se ve un equipo cada vez más sólido y más compacto. “Trabajamos cada semana para que el equipo sea más sólido. Que haga más tiempo cosas bien y menos tiempo cosas mal”, afirma Punset, quien concluye explicando que “los cuatro partidos que vienen ahora que son contra rivales directos los afrontamos como `finales´ y los estamos preparando como si fuera el Barça”.