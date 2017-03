The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA El Patín Alcodiam recibe al Vic El equipo de Sergi Punset continúa con los partidos frente a conjuntos de la parte alta de la tabla – Recibe al tercer clasificado de la OK Liga el sábado 1 de abril a las 20.15 h en el Polideportivo Francisco Laporta viernes, 31 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (31/03/2017) El Enrile PAS Alcoy continúa con el `Tourmalet´. Los de Sergi Punset reciben al Club Patí Vic, tercer clasificado de la OK Liga, que tan sólo ha encajado tres derrotas en toda la temporada. El partido se disputará en el Polideportivo Francisco Laporta el sábado 1 de abril a las 20.15 horas. El Patín no arrancó del todo bien la época de jugar ante equipos de la parte alta ya que la pasada jornada perdió ante el Reus Deportiu por 6-1, un resultado similar encajaron los de Sergi Punset ante el Vic en la ida, cuando se volvieron a Alcoy con un 7-1 en contra. La situación ahora es diferente, el Alcodiam, a pesar del tropiezo ante el Reus, lleva una buena dinámica de trabajo y también de trabajo ya que encadenaron tres victorias consecutivas y ante el Vilafranca remontaron el partido y empataron a tres hace dos semanas en casa. Los jugadores del Patín Alcodiam se han ejercitado durante toda la semana con la intención de conseguir una victoria que les reafirme nuevamente la confianza de la que han disfrutado en los últimos partidos y conseguir los tres puntos que les hacen falta para poder respirar tranquilos, puesto que los equipos que vienen por detrás aprietan y hay que intentar sumar todo lo posible, independientemente de la dificultad del rival y la pista de la que se trate. El Club Patí Vic es uno de los equipos menos goleados, ha encajado 48 tantos, siendo el tercer conjunto que menos goles ha recibido por detrás del Voltrega y del Barcelona. El Patín Alcodiam va octavo en la tabla, ocupando justo el ecuador de la clasificación con 28 puntos, los mismos que el Noia que va séptimo. El Lloret va pisándole a los de Sergi Punset. Va un puesto por debajo del Enrile con dos puntos menos. Y lo que ha quedado más que demostrado en esta liga es que cualquier cosa es posible y una derrota o una victoria aislada puede repercutir mucho en la tabla.