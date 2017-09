The examples populate this alert with dummy content

HOCKEY PATINES El Patín Alcodiam se presenta con ambición El club que preside Andrés Hernández destaca por el gran ambiente familiar que muestra dentro y fuera de la cancha, sin dejar de lado la parte competitiva jueves, 28 de septiembre de 2017 El Patín Alcodiam Salesianos se presentó ante las autoridades y los medios de comunicación, que después de la ofrenda a María Auxiliadora, terminó en una cena muy familiar en el bar del Polideportivo. En el momento de los discursos, el presidente Andrés Hernández agradeció el trabajo y esfuerzo de la plantilla, el apoyo del Consistorio e insistió en que el club necesita un sponsor principal que todavía no tiene. El Alcalde, Antonio Francés, destacó el trabajo del presidente y su junta directiva y agradeció su esfuerzo para que Alcoy tenga un equipo de hockey sobre patines en la máxima categoría nacional. El entrenador, Sergi Punset y el capitán Pera Canellas, mostraron su ilusión por el inicio de temporada y fueron muy ambiciosos a la hora de hacer un pronóstico. Convencidos de lo importante que es estar entre los mejores de la Ok Liga. No se marcaron objetivos, pero si están esperanzados en que ésta, sea una gran temporada. Los jugadores nuevos, como es tradición en esta cena, también hablaron, todos se mostraron contentos por estar en Alcoy y expresaron su ilusión por devolver la confianza que les ha mostrado el club. El sábado se hará la presentación oficial ante la afición, será en el Trofeo Ciudad de Alcoy, que le enfrentará al Mataró a las 20.15 horas en el Francisco Laporta. La entrada es libre.