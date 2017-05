The examples populate this alert with dummy content

PATIN ALCODIAM El Patín Alcodiam seguirá en la Ok Liga Los de Punset ya están matemáticamente salvados y lucharán por la Copa CERS martes, 23 de mayo de 2017 El Patín Alcodiam ya es equipo de Ok Liga la próxima temporada. Deportivamente se ha salvado a falta de dos jornadas para el final de liga. Los de Sergi Punset con el empate en Voltregá certifican su continuidad en la máxima competición del hockey sobre patines nacional. Un epate que para el equipo catalán se produjo en el último minuto ya que empató casi sobre la bocina. El resultado le valía al Alcodiam para confirmar su permanencia matemática, aunque el objetivo era ganar. En estos dos partido que le restan a los jugadores del Patin Alcodiam servirán para intentar sumar los seis puntos en jugo para poder disputar la próxima temporada la Copa CERS, un objetivo que todavía es posible. Para ello tendrán que quedar como mínimo en la novena posición, ahora mismo es décimo a un punto del Lleida que ocupa la novena plaza.