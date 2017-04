The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA El Patín Alcodiam vuelve a las pistas El equipo dirigido por Sergi Punset juega el sábado 29 de abril a las 19h a domicilio al Vendrell tras dos semanas de parón – Restan seis jornadas hasta el final de la temporada y los de Alcoy persiguen la permanencia viernes, 28 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/04/2017) El Enrile PAS Alcoy vuelve a las pistas tras el parón de Semana Santa y de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. Los de Sergi Punset viajan al Baix Penedés para enfrentarse el sábado 29 de abril a las 19h al C.E. Vendrell, sexto clasificado que tiene diez puntos más que el Alcodiam, es decir, 38, por los 28 del Patín. Tras tres derrotas consecutivas frente equipos del Tourmalet el Alcodiam tratará de reencontrarse con la victoria para acercarse cada vez más a la permanencia. En el último partido disputado por los de Sergi Punset los tres puntos se esfumaron ante el líder, el Barcelona, ya que el equipo blaugrana fue todo el partido por delante. Anteriormente el Patín perdió ante el Vic y frente el Reus. Todos ellos conjuntos de la zona alta de la tabla y cuyo resultado era previsible. A pesar de que el rival es complicado, los de Sergi Punset tratarán de conseguir los tres puntos para coger fuerzas de cara a la recta final de temporada, en la que el último partido está previsto para el 3 de junio. Además de prepararse en los entrenamientos de estas dos últimas semanas el Patín Alcodiam también ha tenido una semana y varios días de descanso debido a las festividades. Un descanso que sirve para despejarse. Una situación similar vivieron con las vacaciones navideñas y los jugadores volvieron en 2017 encarrilando dos victorias consecutivas. Para lograr los tres puntos será necesario ser fuertes y firmes en defensa, efectivos de cara a gol y por supuesto evitar cualquier error y que, de cometerlo, que no castigue al conjunto de Alcoy. El Patín logró encadenar buen sistema de juego antes de enfrentarse a los equipos de la zona alta y encarrilaron también buenos resultados que le acercaron y mantuvieron en la mitad de la tabla, actualmente ocupa el puesto 11 de los 16 equipos que forman la OK Liga.