ANIVERSARIO El patrimonio de Ateval El 40 aniversario de la Asociación De Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana repasa su historia de la mano de sus presidentes en un Teatro Calderón que se llenó de emociones sábado, 02 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp "Todos ellos forman nuestro patrimonio". Esta es la frase definitoria, en boca del actual presidente de la Asociación De Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, León Grau, que resume el acto del 40 aniversario de Ateval que este viernes acogió el Teatre Calderón. Un evento enfocado a las personas, a los distintos pilares en los que se ha apoyado la historia de la asociación, que promete seguir tejiendo oportunidades para el futuro. El acto comenzó recordando los inicios. Un principio que arrancaba en la Cámara de Comercio de Valencia con 44 empresarios, como subrayaba Grau. Y, un principio, también, que no ha hecho más que continuar. Así lo quiso destacar el conseller de Economía y Sectores Productivos, Rafael Climent, que asistió en representación de la Generalitat: "Durante todos estos años, Ateval se ha consolidado como un interlocutor indiscutible delante de entidades, instituciones y administraciones". Climent recordó el papel fundamental de la asociación en la negociación para las ayudas en la reconversión textil de los ochenta, "que culminó con la fundación del instituto tecnológico Aitex", un caso significativo que escogió citar como ejemplo. El aniversario contó con la presencia de notables autoridades, entre diputados provinciales, autonómicos y nacionales y directores generales. Tras la proyección de un audiovisual, el evento culminó con la entrega de distinciones a los presidentes que han estado al frente de Ateval a lo largo de su historia, al que es, realmente, su valor y su razón de ser, su patrimonio.