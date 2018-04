The examples populate this alert with dummy content

PROCESIÓN DEL TRASLADO El patrón marca el camino hacia la Fiesta Centenares de festeros acompañan la imagen de San Jorge a la sede religiosa de los Moros y Cristianos miércoles, 18 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La imagen de San Jorge El Xicotet marcó este martes el camino hacia la Fiesta de Moros y Cristianos a los cientos de festeros que le acompañaron hasta la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, sede de los actos religiosos de los festejos. La Procesión del Traslado señaló el inicio de la cuenta atrás de las fiestas, que tienen prólogo desde este miércoles con el Triduo que oficiará el párroco alcoyano Jordi Miró. La tarde primaveral invitaba a salir a la calle a participar en la única procesión en la que los festeros acompañan a San Jorge sin su hábito, sin su traje de moro o cristiano. La participación fue notable. No tanta la cantidad de público, solo numeroso en los tramos de Santo Tomás, Mossén Torregrosa y Pintor Casanova. Los aplausos fueron para el niño Sant Jordiet, Juanjo Valls, de la filà Mudéjares. Durante poco más de una hora, que fue lo que duró la procesión, las calles de la zona Centro se llenaron de pasodobles para ambientar el acompañamiento a la imagen de El Xicotet, que presidirá el altar de la parroquia en la que se celebran los actos litúrgicos de la Fiesta de Alcoy. Los primeros, los correspondientes a las tres jornadas de Triduo. Entre el miércoles y el viernes (20.15 horas) hay tiempo para la “preparación espiritual” de la Fiesta, en palabras del vicario de San Jorge, José Luis Llopis. Jordi Miró, encargado de presidir las tres misas del Triduo, fue canciller secretario del arzobispo de Valencia hasta 2016. Actualmente es vicario de la parroquia de San Agustín, en Valencia. El acompañamiento musical del Triduo corresponde a la capilla de la Societat Musical Nova d’Alcoi, junto a la Coral Polifónica Alcoyana y al grupo Cantores de Alcoy. El Triduo es el único momento del año en que se interpretan los Gozos a Sant Jordi. Este año sonará la versión original de José Espí Ulrich.