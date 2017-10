The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDIET 2018 El patrón más guay del cole Juanjo Valls Fuster, el niño que encarnará la figura del patrón de Alcoy en las próximas fiestas, ha sido presentado esta tarde en un entrañable acto celebrado en su colegio, Salesianos Juan XXIII viernes, 20 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Fiesta ha recibido con los brazos abiertos, y entre miles de gritos y aplausos de los escolares de Primaria, al principal protagonista de su edición de 2018: Juanjo Valls Fuster, el compañero que representará a Sant Jordiet, ha tomado el relevo de su predecesor, Tomás Pascual Cantó. Ha sido presentado esta tarde en un entrañable acto celebrado en los Salesianos Juan XXIII, donde estudia. Todo el colegio ha querido rendir homenaje al pequeño que el próximo abril representará al patrón de la ciudad. "Sé feliz, sonríe, disfruta y recuerda", han sido las palabras de consejo que el director del centro, Jorge Pastor, ha querido dedicar a Juanjo. El alcalde, Antonio Francés, en el cierre del acto ha insistido en la importancia de representar al patrón de Alcoy: "Es una oportunidad que te brinda la ciudad para que la compartas, porque encarnar a Sant Jordiet representa los valores, no solo de la Nostra Festa, sino la solidaridad, el compañerismo y la paz". Por su parte, el presidente de la Asociación, Juan José Olcina, ha alabado la función del que es el "símbolo" de la Fiesta: "Representarás las ilusiones de miles de niños". La presentación escolar de Sant Jordiet precede a la ceremonia de presentación del resto de cargos, alféreces y capitanes, que se celebra este viernes, a las 20.30 horas, en el Teatre Calderón.