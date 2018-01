The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El pequeño miquero Marcos Jácome Pascual asciende a sargento El fester se impuso entre los seis aspirantes que optaban a encabezar el bando moro en la Gloria infantil sábado, 27 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El pequeño fester Marcos Jácome Pascual de la filà Domingo Miques se ha impuesto a sus cinco contrincantes en el concurso de sargento infantil organizado por la Asociación de San Jorge. Su templanza con la lanza al son de Chordiet, la pieza obligatoria de Gregorio Casasempere, y su acierto con la obra que lo ha acompañado en la segunda ronda, le han valido la puntuación más alta, 81 puntos, por parte del jurado del concurso convocado para suplir la plaza que quedó libre para encabezar el bando moro en la Gloria infantil. El debut de Marcos Jácome Pascual como sargento moro infantil será el próximo 8 de abril. El concurso se ha desarrollado sábado 27 de enero en la sede social de la filà Guzmanes. A la cita han acudido los seis aspirantes. Además de Marcos Jácome Pascual, Miguel Mirón Albero de la filà Cruzados, Nicolás Domínguez Llopis de Domingo Miques, José Ramón de Orte Amorrortu de Chano y Judios, Néstor Santiago Montañés Amorrortu de la filá Judios y Juan Antonio Fernández López de la filá Andaluces.