PROTAGONISTA El periodista de la Ser Aimar Bretos será el pregonero de la Feria Modernista El acto tendrá lugar el viernes 20 por la tarde y supondrá el pistoletazo de salida para dos días de numerosas actividades que ha presentado la concejal de Turismo, Lorena Zamorano - Desde el día 16 y durante toda la semana ya habrá exposiciones, charlas, talleres... martes, 03 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El periodista de la Cadena Ser, Aimar Bretos, será el pregonero de la tercera edición de la Fira Modernista que tendrá lugar los días 21 y 22 de septiembre. La designación la dio a conocer la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, durante la presentación del conjunto de los actos de esta cita cultural y festiva. La concejal ha destacado la repercusión que da a este momento que sea el pregonero una persona tan conocida a nivel nacional por su labor como periodista. El acto tendrá lugar el viernes por la tarde y será el pistoletazo de salida a numerosos actos, si bien ya durante la semana desde el día 16 ya habrá una gran cantidad de actividades organizadas. Zamorano explicó además que antes del pregón en la Plaza, la comitiva municipal irá hasta la casa Doña Amalia para recoger a la protagonista de esta tercera edición, quien fue una profesora muy conocida en los años de principios de siglo XX y que será recreada por la actriz Pepa Puchades. La tercera planta de la Casa Doña Amalia será habilitada como lugar para dar sus clases, donde no faltarán sus alumnos y unos paneles explicativos de su vida obra de los historiadores Paco Blay y Àngel Beneito. Si bien las actividades se concentrarán los días 21 y 22, desde el 16 empezarán a sucederse los actos organizados por diferentes colectivos como exposiciones, talleres, charlas, teatro, pasacalles, bailes, actividades escolares, música… hasta deporte, que será el protagonista en la mañana del domingo con una carrera pedestre, pilota valenciana y una exhibición de bicicletas antiguas. El programa de actividades con una agenda y un mapa, éste especialmente orientado al turismo, ya se puede obtener en la Tourist Info en papel o consultar en la web de la concejalía. También se reparte una guía sobre indumentaria modernista. Han confirmado su presencia representantes de las localidades de Carcaixent, Sueca, Novelda, Terrassa y Teruel.