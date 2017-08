The examples populate this alert with dummy content

HISTORIES NOSTRES El periple del Sant Grial L'historiador Ricard Bañó traça el recorregut de l'arribada del calze del Sant Sopar a la catedral de València martes, 08 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Històries Nostres (07/08/2017) El calze que Jesucrist va utilitzar al Sant Sopar es conserva a la catedral de València. L'historiador Ricard Bañó documenta l'arribada del considerat com a Sant Grial i que es conserva a València. Convida a la visita de la peça.