TRAGALUZ El pintor sentimental Luis Sanus visita el suplemento cultural de Radio Alcoy para hablar del verdadero arte de los Moros y Cristianos viernes, 21 de abril de 2017 Los Moros y Cristianos de Alcoy tienen mucho de arte. Lo sabe bien Luis Sanus, pintor y diseñador de trajes festeros desde hace 22 años, que este jueves llega hasta Tragaluz para hablar de su libro. Un libro que le presenta como una persona admirada y querida por todo el mundo, un carácter afable que compagina a la perfección con su trayectoria profesional, que ha dejado huella en países como Italia y Argentina. Sin más que decir, os dejamos con su entrevista. Un placer.