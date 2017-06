The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO El Pista cumple 75 años en un gran momento El CF Pista, equipo mítico del fútbol local, celebra su 75 aniversario - Ser Deportivos lo celebra con ellos desde la sede del club miércoles, 07 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/06/2017) El CF Pista celebra 75 años en uno de sus mejores momentos. La entidad que preside Paco Moral, está celebrando durante este año una efeméride muy especial. 75 años de historia y de pasión por unos colores y un club de fútbol. Nació en el año 1942, y a lo largo del tiempo se ha consolidado, siendo respetado como una de las entidades más longevas de la ciudad. Hoy Ser Deportivos se traslada a la sede social, en la c/ Xixona, para realizar desde ahí el programa con diferentes miembros del club, como el presidente Paco Moral, Jorge Moral, el jugador Kiti o los veteranos del club como Pardo y Tito.