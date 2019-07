El pla contra el despoblament amb l'instal•lació de caixers busca ajudes en Europa

El director general d'Administració Local, Antoni Such, ha presentat aquest dimarts a Brussel·les el pla de la Generalitat contra l'exclusió financera en municipis de l'interior amb problemes de despoblació davant la Xarxa Europea de Regions amb Desafiaments Demogràfics. Such, que ha incidit en la "preocupació" del Consell respecte a la despoblació, ha explicat les iniciatives del Govern valencià per a pal·liar la despoblació a l'interior. Es tracta, ha recordat Such, de la primera ocasió en la qual la Comunitat Valenciana "participa de forma activa" en una xarxa composta per ajuntaments i regions dels països de la Unió Europea per a lluitar contra la despoblació dels diferents territoris i treballar sobre els fons de cohesió per a zones que sofreixen el despoblament.



Uns fons que, com ha explicat el titular de la direcció general d'Administració Local, "el Parlament Europeu va aprovar que s'incrementessin de forma substancial en el pròxim programa operatiu de 2021-2027".



El pla contra l'exclusió financera en municipis en risc de despoblació es troba emmarcat dins de l'Agenda valenciana contra la despoblació i consisteix en la instal·lació de caixers automàtics en els municipis que, segons explicat Such, "sofreixen l'exclusió financera derivada que les entitats bancàries hagin deixat d'operar a l'interior del territori valencià". A la comarca es desenvolupará a Almudaina, Alquería d'Asnar, Fageca, Famorca, una pedania de Muro i Quatretondeta.



El projecte, que previsiblement estarà en funcionament al gener de 2020, té un pressupost base de licitació de 7,4 milions d'euros per a l'arrendament de caixers durant 4 anys i les entitats que concursin podran oferir també la creació d'oficines d'assessorament financer per a aquests municipis.