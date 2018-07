The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El placer de comprar a los antiguos gremios Aceca se adhiere a la nueva campaña de la patronal autonómica para potenciar el comercio de proximidad lunes, 09 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Aceca busca conectar el comercio con los vecinos a través de una nueva campaña basada en la recuperación de los gremios. La campaña Conexión Premium, a la que se adhiere Aceca, está impulsada por la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunidad Valenciana y apoyada por el Ayuntamiento. La idea es potenciar la figura de los gremios y los comercios tradicionales para trasladar a los ciudadanos la confianza, calidad, proximidad y experiencia de esta forma de comercio. La campaña dará visibilidad a 12 gremios del comercio, representados por 12 personajes que caracterizan cada uno de los gremios. Son: panaderos, carniceros, mercados municipales, alimentación, salud y belleza, hogar y decoración, moda y complementos, librerías y complementos, niños y niñas, ocio y restauración, servicios y comercio. Los comercios de Aceca darán cada mes visibilidad a un gremio diferente. Durante el mes correspondiente, cada establecimiento lucirá el cartel de su gremio y hará entrega a sus clientes de un imán caracterizado con uno de los 12 personajes. La campaña se desarrollará hasta el mes de noviembre.