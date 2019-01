The examples populate this alert with dummy content

TERTULIA ECONOMÍA El Plan de Acción Territorial a examen El presidente del Consorcio de las Comarcas Centrales presenta las claves de la iniciativa que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana-Los analistas de Radio Alcoy someten el PAT a examen miércoles, 23 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora de la economía (22/01/2019) La Tertulia de Economía de Radio Alcoy somete a examen el Plan de Acción Territorial. El presidente del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas, Antoni Francés, presenta las claves del documento que pondrá en marcha este PAT y que englobará 8 comarcas. Manuela Pascual, secretaria comarcal de CCOO, Ignacio Gómez, presidente de FEDAC y el subdirector del Campus de Alcoy de la UPV, Manolo Llorca han analizado la iniciativa que definirá el desarrollo del area de las comarcas centrales.